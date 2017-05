Topprestaties Sallandse meerkampers

Als het on­der­ne­mers­kli­maat goed is, schijnt ook voor consumenten de zon

17 mei Hoe kan het winkelgebied in de diverse dorpen en kernen van de gemeente Raalte aan aantrekkingskracht winnen? Dat is de hamvraag die centraal staat in de bijeenkomst die op 23 mei wordt gehouden. Alle ondernemers in de gemeente worden opgeroepen om vanaf 19.30 uur mee te denken in zaal Zwakenberg aan de Schoolstraat in Raalte.