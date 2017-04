Twee mannen uit Letland aangehouden in Raalte

BurgerBelangen Raalte inventariseert klachten geluidsoverlast N348

13:40 De fractie van BurgerBelangen (BB) gaat klachten inventariseren van inwoners van de Raalter wijk Langkamp over geluidshinder van de Nieuwe Deventerweg (N348). Daarbij werkt BB-raadslid Ben Nijboer samen met bewoonster Henny Houter, die in het verleden vaker bij de gemeente aan de bel trok over geluidsoverlast.