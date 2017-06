Van Loevezijn mag door als wethouder voor Raalte

Dat rapport had een rol kunnen spelen in de discussie die destijds gevoerd is over de afschaffing van betaald parkeren in Raalte. CDA-wethouder Van Loevezijn, die vorige maand al een motie van afkeuring vanwege de gang van zaken overleefde, bood naderhand in een memo zijn excuses al aan.

Collegelid

PvdA'er Arie van der Wilt stelde mede namens de fracties van VVD, D66, Lokaal Alternatief en BurgerBelangen voor om de portefeuille economische zaken tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 over te dragen aan een ander collegelid, bijvoorbeeld de burgemeester. ,,Juist nu de economie aantrekt moet Raalte niet blijven aanmodderen, we missen de betrokkenheid en passie bij deze wethouder'', aldus Van der Wilt, die ook verwees naar de laatste plaats die Raalte inneemt op de lijst van MKB-vriendelijkste gemeenten in Overijssel.

CDA-fractievoorzitter Guus Temmink vond 'één incident' geen reden om de portefeuilleverdeling op de schop te gooien. SP'er Harry van Kampen vertelde dat hij als buschauffeur ook wel eens naar de verkeerde bestemming was gereden, en dat hij daarvan geleerd had. ,,Zo'n fout maak ik niet weer.'' Jan Schokker, fractievoorzitter van de grootste collegepartij Gemeentebelangen, vond het goed dat de wethouder het boetekleed aantrok. Bovendien had Schokker de indruk dat Raalter ondernemers een verbeterproces ervaren, en dat niet alles af moet hangen van de gang van zaken rond het koopstromenonderzoek.

Excuses