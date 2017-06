Varkensbaron krijgt groen licht Raalte

Eindelijk de Mariënheemse lanen in

31 mei Met extra veel zin gingen de deelnemers aan de Mariënheemse wandeldriedaagse dinsdagavond de paden op en lanen in. Want een dag eerder was de openingsavond in het water gevallen. Niet letterlijk, want de start werd al vroeg afgeblazen na een dringend advies van de Koninklijke Wandelbond Nederland omdat noodweer werd verwacht. De buien kwamen pas 's nachts.