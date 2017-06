Verbijstering over ambtelijk besluit asbestaanpak Raalte

Dat besluit nam de projectgroep, na een advies van de milieukundig ambtenaar, zo schreven B en W in hun reactie op het rapport over de gang van zaken rond bedrijventerrein De Zegge VII, waar het van Haarman aangekochte terrein deel van uitmaakt. Egbert den Daas van Lokaal Alternatief is verbijsterd over die reactie en stelt schriftelijke vragen.

Proefsleuven

Door de keuze voor een uitgebreide sanering werd het hele erf van 1200 vierkante meter tot een halve meter diep afgegraven. Terwijl er in elf proefsleuven op en rond het erf maar één ernstig verontreinigde 'asbest-spot' en drie losse stukjes asbest waren gevonden. De grootscheepse sanering in september-oktober 2012 leverde slechts een kleine hoeveelheid asbest op, maar kostte wel 80.000 euro meer dan begroot.

Onbegrijpelijk

Den Daas vindt het 'politiek bestuurlijk onbegrijpelijk' dat het college 'met droge ogen durft te beweren' dat het college geen (openbare of besloten) besluiten over de 'worst-case-aanpak’ nam. Hij wil nu eerst weten sinds wanneer wethouder Wout Wagenmans 'bestuurlijk opdrachtgever' was. Zo'n collegelid is namelijk eindverantwoordelijk voor dat hele project, zowel inhoudelijk, financieel als voor de communicatie naar college en raad.

Verder vraagt Den Daas waarom de keuze voor een 'worst-case-scenario' niet is voorgelegd aan college en gemeenteraad. Hij wil de antwoorden uiterlijk vóór de behandeling van het onderzoeksrapport in de raad op 13 juli, maar als het kan al voor de raadspleinsessie. Die is komende dinsdag (en dus niet maandag zoals eerder gemeld).

'Te bizar'