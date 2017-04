Verdiepte N35 bij Raalte van de baan

In 2009 koos de voltallige gemeenteraad voor 'N35 Raalte Verdiept Rechtdoor'. In die variant zou de rijksweg op het huidige tracé ('Rechtdoor') worden uitgebouwd naar een vierbaans autoweg in een open tunnelbak zes meter onder het maaiveld, op het weggedeelte tussen de afslag Ommerweg (N348) en kruispunt Bos. Destijds werden de kosten geraamd op 175 miljoen euro. Onlangs jarenlang lobbyen richting het Rijk is deze variant nooit gerealiseerd.

Niet uitgevoerd

In het raadsvoorstel voor de aanpak van kruispunt Bos ofwel 'knooppunt Raalte', waar N348 en N35 samenkomen, benadrukt het Raalter college dat de variant 'verdiept rechtdoor' ook niet meer uitgevoerd zal worden. ,,Uit globale berekeningen is gebleken dat een verdiepte ligging ter hoogte van Raalte circa 40 miljoen extra zal kosten. Het is niet reëel te verwachten dat de minister dit bedrag extra gaat investeren. Ook is het niet aannemelijk dat de gemeente Raalte deze bijdrage zal betalen'', aldus het voorstel dat maandagavond 3 april wordt besproken in de raadspleinsessie. Daarnaast stelt het college dat een verdiepte ligging milieu-technisch gezien (geluidsoverlast, CO2 en fijnstof) ook niet nodig is.

Meevaller

Aanpak van het knooppunt kost 50 miljoen, wat provincie, Rijk en gemeente samen investeren. Vergeleken met de variant die eind 2015 werd gepresenteerd voor het knooppunt, is er voor omwonenden in Raalte-Noord verenigd in de Werkgroep N35 Raalte Verdiept Rechtdoor in het raadsvoorstel wel een 'meevallertje'. In december 2015 werd nog uitgegaan van een rijksweg ter hoogte van het knooppunt op 2,5 meter boven de huidige ligging. Daar zou de N348 onderdoor lopen, en via twee rotondes aansluiten op de N35.

Metertje

Uit de jongste berekeningen blijkt nu dat maximaal 1 meter boven het maaiveld voldoende is. ,,Dit is gunstig voor de ruimtelijke kwaliteit en voor het geluidsniveau in de omgeving'', aldus het college.