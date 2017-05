Verloren gitaar Erwin Nyhoff terecht

Raalter oogstfeest Stöppelhaene knalt met bomvol muziekprogramma

19 mei Stöppelhaene knalt dit jaar wederom met een gevarieerd muziekprogramma, bomvol met topartiesten, en vrijwel helemaal gratis toegankelijk. Vrijdagavond werd het muziekprogramma voor het jaarlijkse Raalter oogstfeest (23 tot en met 27 augustus) in café Neuf gepresenteerd. Het is opmerkelijk dat een dorp als Raalte steeds weer een bijzondere en omvangrijke line-up van topartiesten op de been krijgt.