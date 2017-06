Verwarde vrouw uit Raalte stak mes in brievenbus van ex-man

Uit woede omdat haar ex-man haar verlaten had stak een vrouw uit Raalte een keukenmes door zijn brievenbus. Telefonisch dreigde hij hem een mes in zijn rug te steken ,,voor elk jaar dat we samen waren''. Het Openbaar Ministerie wil dat de vrouw wordt opgenomen.

Ze waren al zo'n vier maanden uit elkaar maar op 22 maart dit jaar werd de woede daarover zo groot dat de 46-jarige Marja V. een mes uit de keukenla pakte en richting het huis van haar ex-man in Raalte fietste. Met het mes nog in haar fietstas belde ze vijf minuten later aan. Niemand deed open die avond, ook niemand van de drie aanwezige kinderen.

31 jaar getrouwd

Volgens psychologen is het maar goed ook dat niemand open deed. V. zei bij haar aanhouding tegen agenten dat ze vastberaden was haar ex-man een mes tussen de ribben te steken. Hij zou een messteek krijgen voor elk jaar dat ze getrouwd waren. Het huwelijk hield 31 jaar stand. Nadat niemand open deed, pakte ze het mes en stak deze door de brievenbus. Eenmaal thuis uitte ze de dreigementen op de voicemail van haar ex-man.

Honden

De ex-man zei in zijn verklaring doodsbang te zijn voor V. De vrouw werd na de opname anderhalve maand verplicht opgenomen. Ze vindt hulp prima, maar opname in een kliniek is een probleem. ,,Wie betaalt dan de opvang van mijn honden?'' De officier van justitie vond de doodsbedreiging bewezen, maar ook de voorbereidingshandelingen horende bij een poging iemand om te leggen. Ze eiste 180 dagen cel waarvan 132 dagen voorwaardelijk.

Wanhoopsdaad

Het onvoorwaardelijke deel heeft mevrouw al in voorarrest gezeten. Onderdeel van de voorwaarden is de behandeling in een kliniek. Ook wil het OM een locatieverbod voor delen van Raalte rond de woning van haar ex-man en een contactverbod. De advocaat van V. benadrukte dat dit een wanhoopsdaad was. Van het voorbereiden van een moord of doodslag was helemaal geen sprake. ,,Ik wilde alleen mijn ex-man bang maken'', zei V.