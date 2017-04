Victor D. reageert op Facebookactie onder Nederlandse jihadisten

Het OM, zo vertelde officier van justitie Carla Hofstee vandaag bij het begin van de zaak, richtte de advertentie specifiek op 'mannen tussen de 18 en 30 jaar' in de omgeving van IS-bolwerk Mosul in Irak. Bij het bericht zat een link naar een persbericht waarin de jihadisten werden opgeroepen te reageren. ,,10.380 personen hebben op de link van het persbericht geklikt. Uiteindelijk heeft het bericht ruim 8000 reacties in de vorm van likes of reacties opgeleverd'', aldus het OM.

Volledig scherm De advertentie op Facebook die het OM specifiek heeft laten zien aan mannen tussen de 18 en 30 jaar in de omgeving van Mosul, om zo verdachten te bereiken. © OM Naast Victor D. (die zegt in het Syrische Idlib te verblijven) reageerde oop Adil B. uit Rotterdam. Het OM heeft de andere Syriëgangers ook nog geprobeerd te bereiken via sociale media WhatsApp, Instagram en zijn familieleden. D. kreeg de dagvaarding uiteindelijk direct via de politie toegestuurd. Zijn reactie was dat 'hij niets van de aanklacht begreep'. Ook appte hij een foto terwijl hij met een van de medeverdachten, Adil B., een pizza at in het Syrische Idlib.

Executies

Geen van de tien mannen verscheen vandaag in de rechtbank. Advocaat André Seebregts wilde, namens Victor D., dat het OM de zaak tegen hem 'voor onbepaalde tijd' aanhield. ,,Het is een recht van een verdachte bij zijn zaak aanwezig te kunnen zijn. Mijn cliënt wil nog geen afstand van dat recht doen. Maar als hij kenbaar maakt dat hij hier wil zijn, kan dat al gevaarlijk zijn. We weten hoe verschillende groepen in Syrië omgaan met mensen die daar weg willen.'' Onder meer IS executeerde in de afgelopen jaren verscheidende keren vermoede deserteurs.

Toch gaf een andere verdachte, de Arnhemse rapper Marouane B., volgens het dossier aan zijn moeder aan wel graag terug naar Nederland te willen. Hij zou dat niet kunnen omdat de Syrisch-Turkse grens dicht is en hij vreest in Syrië gevangen genomen te worden. In dat dossier staat ook dat Marouane tegen een vriend zou hebben gezegd dat hij in Syrië iemand onthoofd zou hebben.

Het is vanwege dat soort gruweldaden dat justitie vindt dat Nederland de plicht heeft Nederlandse Syriëgangers te vervolgen, ook al zijn ze nog in Syrië of Irak. ,,We herbergen in Nederland enkele internationale tribunalen, zoals het Joegoslavië-tribunaal. Die zijn er omdat het recht altijd zijn beloop moet hebben, dat zijn we verplicht aan de slachtoffers. Wij zijn er dan ook trots op dat we deze 10 zaken nu hier kunnen voorleggen'', stelde officier van justitie Ferry van Veghel.

Veiligheidsrisico's

Daar komt nog bij dat de verdachten ook een risico voor de veiligheid in Nederland kunnen vormen als ze terugkomen. ,,De geheime dienst AIVD verwacht dat er mensen zullen terugkeren nu het kalifaat onder druk staat. En we weten dat er vanuit het kalifaat oproepen worden gedaan om aanslagen te plegen in Europa, zoals gisteren in Londen.''

Volledig scherm Victor D., voormalig postbode uit Heeten. © Eigen foto De rechtbank oordeelt vanmiddag of het OM direct door mag met de zaken tegen de tien Nederlanders of dat de dossiers voor onbepaalde tijd in de kast moeten blijven liggen. De politie heeft al dossiers aangelegd over alle ruim 200 Nederlanders die ergens in Syrië of Irak zijn. ,,Deze tien zaken achten we nu kansrijk voor een veroordeling'', vindt het OM.

Victor D.

Victor D., ook wel bekend onder de ‘strijdnaam’ Zakariyya al Hollandi, is als sinds 2013 in Syrië. Het gaat er goed met hem, zegt hij. Voor zijn vertrek woonde hij in het Overijsselse dorp Heeten. Hij had er onder meer een baantje als postbode. De bekeerling vertrok omdat hij wilde leven in een islamitische samenleving waar de regels van de sharia, de islamitische wet zouden gelden. Hij zat bij verschillende strijdgroepen, maar zegt hij zelf, dus niet bij IS.