Vier promenadeconcerten op Adema-orgel Raalter basiliek

Reiger afgeslacht in Raalter park

10 juli De vondst van een moedwillig afgeslachte jonge reiger in de Drostenkamp in Raalte heeft de woede gewekt van buurtbewoonster Steffanie Schutte. ,,Ik vond het vooral zielig voor een andere reiger die steeds in de buurt bleef. Vermoedelijk de vader of moeder.''