Vrienden luiden noodklok over Raalter beiaard

Het carillon in de toren van de Raalter basiliek wordt sinds begin dit jaar niet meer bespeeld door een beiaardier. Oorzaak: gemeentelijke bezuinigingen. Besparing: 14.000 euro, omgerekend nog geen 50 cent per inwoner van de gemeente Raalte.

Maar kapitaalvernietiging en verlies van cultureel erfgoed dreigt, want als de beiaard niet wekelijks handmatig wordt bespeeld raakt het instrument in verval. Om dat te voorkomen wil de stichting ‘Vrienden van de Beiaard Raalte’ komende maanden sponsors werven, zodat beiaardier Henk Veldman weer als vanouds twee keer per week het instrument kan bespelen.

Cultureel erfgoed

,,De meeste Raaltenaren praten over het carillon, maar wij noemen het de beiaard, omdat dit een Nederlands woord is voor dit ook typisch Nederlandse cultuurgoed’’, vertelt secretaris Ellen Zijp van de in januari opgerichte stichting. Het bestuur telt vier leden van de plaatselijke Rotary, naast Zijp zijn dat Arno Veldhoen (voorzitter), Cees Schoenmakers (penningmeester), en Jos van den Born (pr en communicatie). De stichting wil het bespelen van dit culturele erfgoed in stand houden. Daarvoor is de financiële steun nodig van alle Raaltenaren. Op die manier is in 1974 het carillon ook van de grond gekomen. Binnen enkele maanden brachten inwoners 50.000 gulden (nu zo’n 25.000 euro) bijeen, de gemeente verdubbelde het budget waarna in de toren van de Heilige Kruisverheffing een beiaard werd gerealiseerd waarin ook de bestaande luidklokken werden opgenomen.

Robuust carillon

Henk Veldman, die in 2009 aantrad als opvolger van eerste beiaardier Leon van der Eijk, is lovend over het instrument. ,,Raalte heeft zo'n mooi, robuust carillon, de zwaarste klok weegt 1700 kilo. Dat vind je haast nergens, dat is vergelijkbaar met carillons in Utrecht en Zwolle'', vertelde hij eerder enthousiast aan de Stentor.

De beiaard, inclusief de computer die overdag elk kwartier een van de veertig voorgeprogrammeerde liedjes ten gehore brengt, is eigendom van de gemeente die ook Buma-rechten en onderhoud betaalt. ,,Maar wat gebeurt er als de computer het begeeft? Die kost ook duizenden euro’s…’’, stelt pr-man Jos van den Born. ,,Raalte heeft al niet zo veel bijzondere gebouwen meer, we moeten voorkomen dat we alles afbreken. Als het klavier van de beiaard niet handmatig bespeeld wordt, worden gebreken niet meer tijdig opgemerkt door de beiaardier en gaat het instrument kapot.’’

Tijdens weekmarkt

Veldman strooide elke woensdagmorgen tijdens de weekmarkt en iedere vrijdag (koopavond) zijn klanken uit over het hart van Raalte. Variërend van tijdloze meesterwerken van Bach en BB King, tot eigentijdse hits van Adèle en K3. Ook verzorgde de Amersfoorter jaarlijks lesprogramma’s en beiaardexcursies voor basisscholen. Veldman kan die activiteiten hervatten als de 'Vrienden' 12.000 euro per jaar bijeen weten te brengen. ,,Dat bedrag hebben we 'conservatief begroot' en hopen we deels uit fondsen te halen, zoals de stichting Roelofs Dijkslag en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Raalter Ondernemers Verbond roept de aangesloten winkeliers op bij te dragen omdat het carillon voor extra sfeer in het centrum zorgt. Andere ondernemers worden eveneens benaderd, onder andere via netwerkclubs. In het portaal van de Kruisverheffing komt een bord met de namen van de sponsors. De man en vrouw op straat vragen wij ‘tientjeslid’ te worden, voor 10 euro per jaar of meer. Hogere bijdragen kunnen ook aftrekbaar zijn voor de belasting’’, benadrukt Zijp.

12.000 euro

De stichting geeft zichzelf drie jaar de tijd om jaarlijks 12 mille bijeen te harken. ,,Slagen we daar niet in dan geven we onze opdracht terug aan de politiek. Maar we kunnen ons niet voorstellen dat het niet lukt.’’