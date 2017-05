Vriendinnen scoren voor meiden in Peru

Inmiddels zijn de Zwolse Eline Faber (22) en de Laag-Zuthemse Joëlle Bartels (22) weer een week thuis. Voor Stichting Gina trapten de vriendinnen - vanuit de Deense hoofdstad Kopenhagen- ruim 750 kilometer voor de meisjes van het Peruaanse opvangtehuis Hogar de Gina. ,,Ik had niet verwacht dat het mij zoveel zou doen'', zegt Faber terugblikkende op de emotionele onthaal op Koningsdag in Laag-Zuthem.

Tranen

,,We zaten mentaal en fysiek helemaal op nul, al die dagen hebben we alles gegeven om 'thuis' op tijd aan te kunnen komen. Familie, vrienden van mijn studentenvereniging, bekenden en leden van Stichting Gina stonden met spandoeken en toeters langs de kant ons op te wachten. Toen Joëlle en ik op onze racefiets de feesttent binnen waren gereden en ik over het doel van onze actie vertelde, had ik het even niet meer'', vertelt Eline Faber.