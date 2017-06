Wandelvoetbal Rohda loopt los: 24 belangstellenden

Salland wandelt ondanks code geel

6 juni De Wijhese wandelvierdaagse en de Luttenbergse wandeldriedaagse gaan vanavond, dinsdag 6 juni, gewoon van start. Ondanks code geel die in sommige delen van het land van kracht is. ,,Vake bi'j te bange'', verwijst Robert Bourquin naar de afgelasting van tal van wandeltochten toen een week geleden ook code geel was uitgeroepen en de Koninklijke Wandel Bond Nederland adviseerde om vooral geen risico te nemen.