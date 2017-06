Weg in Raalte afgezet voor borrelend gas vanuit riolering

Leven van Raaltenaar is 'kapot' na drankrit

27 juni Moet iemand wiens leven na een aan hem te wijten ongeval op de kop staat nog gestraft worden? Die vraag wierp de raadsvrouw op van de man die met zijn wagen in november 2015 bij Schalkhaar frontaal tegen een tegemoetkomende auto klapte. ,,Ik had er niet mee kunnen leven als iemand anders dit letsel had gehad'', zei de verdachte over de gevolgen.