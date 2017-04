Welke katten vielen mijn teckel aan?

's Middags is er geen kat te bekennen. Ook loopt er niemand op straat. Wat nu? Resoluut belt Roos aan bij een woning in de straat. Daar blijken ze geen katten te hebben, maar de bewoonster wijst naar een ander huis waar ze die wel hebben. Als Roos daar aanbelt, voelt de bewoonster zich zo overvallen dat de krant er ook bij is, dat ze niets wil zeggen behalve dat ze katten heeft. Of zij de eigenaar is of wellicht heel iemand anders in de buurt blijft onduidelijk. En een zaak van de politie. Desgevraagd geeft deze aan dat er niet eerder aangifte gedaan is van katten die een hond aanvallen.