Welke woeste katten vielen deze hond aan?

Mijlpaal voor ‘struisvogel’ uit Raalte na helse marathon Rotterdam

10 april Moe maar voldaan. Zo is de gemoedstoestand van Raaltenaar Hans Groen vandaag het beste te omschrijven. Zondag liep hij zijn honderdste marathon in Rotterdam. In een struisvogelpak. ,,Het was heel zwaar en ik ben nog nooit zo langzaam geweest. Maar dat maakt natuurlijk geen donder uit; de reacties waren fantastisch!’’