Werk aan de weg: weekendje autoloze N35

De afsluiting van de N35 over anderhalve week heeft geen gevolgen voor ambulances, de politie en de brandweer. Zij kunnen via de Parallelweg langs de N35 tussen Raalte en Zwolle. Dat deel van de rijksweg is tussen vrijdagavond 21 juli en maandagmorgen 24 juli dicht voor alle verkeer omdat er aan de weg wordt gewerkt.

René Wesselink, regiomanager van Ambulancedienst RAV IJsselland roemt de samenwerking met de gemeente Zwolle. ,,Zwolle regelt het heel erg netjes. Van elke wegopbreking brengen ze ons op de hoogte zodat we niet voor verrassingen komen te staan."

Dubbele reistijd

Waar de ambulance net zo snel als anders vanuit Raalte bij het Isala ziekenhuis in Zwolle is, is de ziekenhuisbezoeker bijna twee keer zo lang onderweg.

Gerekend vanaf kruispunt Bos in Raalte is het ziekenhuis het snelst te bereiken door vanaf de N35 Wijhe te volgen. Deze route is tien kilometer langer dan over de N35 en in plaats van 18 minuten duurt de reis per auto 31 minuten bij normaal verkeer.

Omleidingen

De werkzaamheden aan de N35 begonnen dit voorjaar en duren tot eind 2018. Normaal gesproken zorgt dit voor weinig verkeershinder, maar voor een aantal werkzaamheden is een totale afsluiting noodzakelijk. Het gaat om het deel tussen de Oldeneelallee bij de afslag naar Dalfsen en de Hagenweg.

Direct aanwonenden kunnen hun huis gewoon bereiken. Dit geldt ook voor bedrijven aan dat deel van de N35. Het overige verkeer wordt omgeleid via Wijhe of via Ommen/Dalfsen. Op die manier is de A28 richting het Noorden het snelst te bereiken.

Wat gaan ze doen?

Het werk hangt samen met het nieuwe tracé voor de N35, om Wijthmen heen. De nieuwe weg kruist de Herfterwetering en de Marswetering. Daar komen nieuwe duikers. Daarnaast wordt het kruispunt met de Koelmansstraat aangepast.

Bouwondernemer Heijmans grijpt de weekendafsluiting aan om te heien voor de middenpijler van de fietsbrug bij de Oldeneelallee in Zwolle.

Ook N332 dicht