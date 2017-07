Zestig banen bij Lupack gaan verloren

‘HEETEN OPGERUIMD’ beloond met tweede plaats vrij­wil­li­gers­prijs

1 juli De vrijwilligers van ‘HEETEN OPGERUIMD’ zijn bij de verkiezing Overijsselse Vrijwilligersprijs voor organisaties tweede geworden. Loeck Tomassen en Jan Veldmaat mochten in het provinciehuis in Zwolle een oorkonde en een geldprijs van 650 euro in ontvangst nemen. Winnaar is geworden Buiten de Boot, de stichting in Zwolle die arme gezinnen helpt.