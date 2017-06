Zonneschijntocht moet terug naar 150 deelnemers

Het aantal dat mee ging naar Lemelerveld (230) bleek in de praktijk teveel voor de beschikbare ruimte in de Leeren Lampe. ,,Als mensen met rollators en rolstoelen naar de wc moesten ging dat moeizaam. Door wat minder deelnemers toe te laten is het voor de gelukkigen voor wie wel plek is aangenamer toeven in de zaal. De mensen moeten zich wel happy voelen, we willen wel kwaliteit blijven leveren’’, legt Rob Aa namens de organisatie uit.