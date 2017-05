Zwembad Heino langer open op zomerse Hemelvaartsdag

Tibor en Helmer zagen met precisie in Europese bos­bouw­wed­strijd

18 mei Tibor Jókövi uit Boerhaar en Helmer Weterings uit Beekbergen nemen van 25 tot en met 28 mei deel aan het EK Forestry Skills for students. De twee hbo-studenten Bos- en Natuurbeheer van hogeschool Van Hall Larenstein in Velp maken deel uit van het vierkoppige Nederlandse team dat afreist naar het Zwitsere Maienfeld voor de pittige Europese bosbouwwedstrijd. De studenten trainen fanatiek, maar beseffen dat het moeilijk wordt in Maienfeld. ,,Vooral de combi cut is erg lastig.''