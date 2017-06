Beekbergen en Victoria Boys debuteren op Apeldoorn Cup 2.0

In de eerste ronde zijn Robur - Columbia en AGOVV - WSV de meest in het oog springende affiches. Alle wedstrijden in deze ronde worden op maandag 14 augustus gespeeld. Twee dagen later zijn de kwart- en de halve finales. De verliezers van al deze wedstrijden spelen op zaterdag de 19e een extra duel, zodat alle teams verzekerd zijn van tenminste twee wedstrijden. De finale is 19 augustus rond 15.00 uur. CSV Apeldoorn verdedigt in eigen huis de titel.