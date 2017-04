Boutachkourt van VVOG naar Hierden

De Epe-trein raast voort

10 april STEENWIJK - De Epe-trein richting kampioenschap raast voort. Het elftal van trainer Hans uit den Bogaard had zondag in de eerste helft moeite uit bij Steenwijker Boys, maar de koploper in 3D Noord zette de zaken recht na rust; 1-3. Toen scoorden Stefan Lokhorst (twee keer) en Dennis Calkhoven.