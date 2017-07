Bram van Polen heeft zijn jawoord al aan VVOG gegeven

Opvallende wijziging in bekertoernooi

11:48 De in de laagste klassen spelende zaterdagclubs ontmoeten in de groepsfase van het oostelijke bekertoernooi geen zondagclubs meer en vice versa. Dat is de opvallendste uitkomst van de poule-indeling. De KNVB maakte deze woensdagmorgen wereldkundig.