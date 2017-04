Columbia heeft eerste prijs binnen

Finale lijkt utopie voor Dynamo

16 april De finale om de landstitel lijkt na zaterdagavond heel ver weg voor Draisma Dynamo. De volleyballers uit Apeldoorn verloren het eerste duel in de halve finales met 3-0 bij Abiant/Lycurgus in Groningen. Zaterdag 22 april is de return in Apeldoorn.