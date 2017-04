CSV Apeldoorn schuift Job Pothof door

Na de winterstop kwam Pothof als invaller binnen de lijnen in de oefenwedstrijd tegen IJsselmeervogels. Ook speelde hij midweeks nog mee tegen De Bataven. ,,Je hoopt altijd zoveel mogelijk minuten te maken in het hoogste team. Alleen dat is niet makkelijk, want er staat een sterk basiselftal. De kans komt vanzelf als ik goed train, maar dat is uiteindelijk aan de hoofdtrainer.”