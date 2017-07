De Ridder al weer weg Sparta

Nieuw buitenlands bezoek VVOG

25 juli De voetbalsters van IJsland werden dinsdag uitgezwaaid, maar VVOG heeft inmiddels al weer nieuw bezoek. Het Spaanse Real Sociedad, afgelopen seizoen zesde in de Primera Division, is neergestreken in Harderwijk en traint tot en met 1 augustus op sportpark De Strokel.