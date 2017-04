Degradatieproblemen Groen Wit'62 nemen serieuze vormen aan

Tegen Loenermark had het voor Groen Wit niet veel gescheeld of het stond na 90 minuten met lege handen. Nadat Patrick Jansen en Cyriel de Graaf de thuisploeg op een 2-0 voorsprong hadden gezet, kwam Loenermark vlak voor tijd terug tot 2-2. Toen Joey van Dijk de bezoekers in blessuretijd zelfs op 2-3 zette, leek het drama voor Groen Wit zich te voltrekken, maar een minuut later kreeg het via een doelpunt van Jordy Stouten toch nog een verdiend punt.