Eerbeekse Boys blijft derdeklasser ten koste van Lettele

In de return tegen Lettele maakte Eerbeekse Boys het zichzelf onnodig lastig. Nadat Alaa Addin Kader in de openingsfase de 0-1 op het scorebord zette, leunde het tot aan de rust rustig achterover en loerde het op de counter.

Na de onderbreking vielen er in een tijdsbestek van drie minuten echter twee goals, wat de aanzet bleek voor een uiterst spannende ontknoping. Eerst was het Nick Obma die aan alle onzekerheid een einde leek te maken door de 0-2 aan te tekenen, maar Brian Oosterwijk reageerde snel door een penalty te benutten na een overtreding van Ruben Hafkamp. Lettele zette daarna door en maakte via Jesse Oosterwijk weer gelijk.