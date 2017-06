Enorme aderlating CSV Apeldoorn

Van Schooten was het voorbije seizoen van grote waarde voor het verrassend sterk presterende CSV Apeldoorn. De 29-jarige spits werd met 20 competitietreffers clubtopscorer. Ook in het winnen van de districtsbeker had de Apeldoorner een belangrijk aandeel. Van Schooten verlengde zijn contract met CSV in november nog met twee seizoenen, maar die verbintenis is nu verscheurd. De partijen geven aan geen mededelingen te doen over de voorwaarden waaronder dat is gebeurd.