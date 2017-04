Karakteristieken amateurvoetbal paasweekeinde Apeldoorn

Voorwaarts en Helios in evenwicht

18:38 Voorwaarts en Helios hebben in Twello met 1-1 gelijkgespeeld. Een puntendeling waar geen van beide iets mee opschiet. Voorwaarts had nog een kansje op een periodetitel, maar kan promotie nu definitief vergeten. Helios had met een zege een belangrijke stap gezet in de strijd tegen degradatie.