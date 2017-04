Karakteristieken amateurvoetbal regio Apeldoorn

Beekbergen verkleint gat met KCVO

9 april De spanning in de vierde klasse G van het zondagvoetbal is weer enigszins teruggekeerd. Het topduel tussen Beekbergen en KCVO werd met 3-2 in winst omgezet door de nummer twee en daardoor is de voorsprong van de Vaassenaren teruggebracht tot vijf punten.