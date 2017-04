KCVO pakt periode, ZVV’56 voelt nog meer druk

De thuisploeg kwam na achttien minuten nog wel op voorsprong dankzij een benutte strafschop van Pascal van het Erve. Het was een treffer die, volgens Apeldoornse Boys-trainer Ewald de Boer, volgde na een opmerkelijke handsbal. ,,Een speler van KCVO dacht dat de bal al over de achterlijn was en pakte ’m vervolgens op met zijn handen.” Reden genoeg voor scheidsrechter Smeenk om in de richting van de penaltystip te wijzen. Met twee doelpunten van spits Dahley Oortwijn wist KCVO de wedstrijd nog te kantelen. ,,In de tweede helft merkte je dat wij conditioneel sterker waren”, sprak Oortwijn. ,,Eerder hebben we een periodetitel twee keer laten liggen. Aan het publiek waren we deze overwinning verplicht.”

Victoria Boys is nog niet verzekerd van een nacompetitieplaats voor promotie. Door een 0-4 zege bij Voorst komt een eventueel ‘toetje’ aan het eind van het seizoen wel steeds dichterbij. ,,Voorst kreeg de eerste kans op een goal”, zei Victoria Boys-trainer Eric Whittie. ,,Daarna was het eenrichtingsverkeer.” Bij de Apeldoorners waren vier vaste waarden, onder wie Tom Hagen en Jasper Wolbrink, vanwege uiteenlopende redenen afwezig. Shingo Ito was een van hen vervangers. De Japanse stageloper startte voor het eerst dit seizoen in de basis en scoorde na een halfuur de 0-2.

Na drie achtereenvolgende nederlagen boekte middenmoter Orderbos een 4-1 overwinning op ZVV’56. ,,Je ziet dat tegenstanders de laatste tijd een beetje rekening met ons houden, omdat ze weten dat we erg aanvallend spelen”, vertelde Orderbos-trainer Ben Kanselaar. ,,Dat is een compliment aan het team, maar ik ben blij dat we weer eens hebben gewonnen. Dat geeft toch wat extra vertrouwen.” Door het 4-1 verlies komt voor ZVV’56 nu alles aan op de degradatiekraker die maandag op eigen veld wordt gespeeld tegen Apeldoornse Boys, beseft coach Marco Dengerink. ,,Dat duel wordt do or die. Verliezen we, dan gaan we rechtstreeks richting 5G.”

Apeldoornse Boys - KCVO 1-2 (1-1). 18. Pascal van het Erve 1-0 (strafschop), 35. Dahley Oortwijn 1-1, 83. Oortwijn 1-2.

Voorst - Victoria Boys 0-4 (0-3). 15. Chauncey Herbig 0-1, 31. Shingo Ito 0-2, 45. Ali Aygün 0-3, 90. Henk Slot 0-4.