Maassen nieuwe voorzitter AGOVV

Maassen is in het dagelijkse leven regiomanager bij RECRON, de brancheorganisatie voor de toeristisch-recreatieve bedrijven. Daarnaast is hij redacteur van Doopsgezind NL, het magazine van de Doopsgezinde Broederschap en voorganger (‘lekenprediker’) in de doopsgezinde en vrijzinnige wereld. Maassen was ook ruim dertig jaar actief voor D66 in de gemeentepolitiek, onder meer als raadslid in Alkmaar en Apeldoorn.