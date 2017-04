Nooit meer last van een houten kont bij Robur et Velocitas

Top­sco­rers­ru­briek: linksback Tissingh scoort drie keer

3 april NUNSPEET/APELDOORN - Opvallend dit weekend was de prestatie van Gieljan Tissingh. De linksback van Nunspeet nam drie doelpunten voor zijn rekening in het met 5-0 gewonnen duel tegen De Esch. In totaal staat hij nu op vier goals.