Ontploffing van vreugde bij promotie Columbia

Dankzij doelpunten van aanvoerder Danny Koorevaar en spits Berry de Jong werd de zege binnengesleept. Vorige week zondag was er al met dezelfde cijfers gewonnen. ,,Dit is een prachtige beloning voor dit geweldige team”, aldus trainer Marco Onderberg, die de tranen de vrije loop liet, in zijn eerste reactie. ,,En nu dus op naar de tweede klasse, eindelijk. Wat een dag is dit!”