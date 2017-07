Oud-Eagles doen mee aan eerste voetgolfkampioenschap op Bussloo

Coen Zwollo en Sjors Brugge maken in Bussloo hun opwachting. Zij speelden begin deze eeuw in de Adelaarshorst. Ook Gerard Hullegie, die van 1979 tot 1981 36 eredivisieduels voor de Deventer club speelde, komt in actie.

Het evenement begint om 10.00 uur. Na een ochtend- en middagsessie is duidelijk wie er om 15.00 uur in de finale staan. Inschrijven is nog mogelijk via voetgolfbussloo@gmail.com, maar kan ook op de dag zelf.