SDC Putten klapt tegen Feyenoord voor onfortuinlijke Nouri

Donderdag werd bekend dat Nouri, die afgelopen weekeinde in een oefenduel met Werder Bremen in elkaar zakte als gevolg van hartritmestoornissen, blijvende hersenschade heeft opgelopen. Sindsdien kwamen er tal van steunbetuigingen vanuit de voetbalwereld. Zo liet de PSV-selectie zich vereeuwigen met de hashtaq #staystrongappie en zongen de fans van FC Utrecht tijdens het Europese duel bij het Maltese Valetta in de 34ste minuut een liedje voor de Amsterdammer.