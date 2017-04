Sparta Nijkerk naar halve finales bekertoernooi

Het duel, dat gespeeld werd in Wageningen, was pas een kwartier onderweg toen de Nijkerkers al een 2-0 achterstand op het scorebord zagen staan. Eenmaal bekomen van de schrik, herstelden de Spartanen in de laatste minuten voor de pauze het evenwicht. Quincy van Waveren schoot een vrije trap raak en een minuut later bracht Donny van de Wal zijn ploeg met een afstandsschot op 2-2.