Topscorersrubriek: Degenaar krijgt vertrouwen bij SDC Putten

PUTTEN - Rick Degenaar zorgde er met een rake kopbal mede voor dat SDC Putten een punt overhield aan het uitduel in Rijssen tegen Excelsior’31. De 25-jarige spits uit Lunteren stond een halfjaar met een liesblessure aan de kant, maar had na de winterstop in elk duel van de Puttenaren een basisplaats. Met zijn balvastheid is hij van waarde als aanspeelpunt in de equipe van trainer Bert van Hunenstijn. Doordat SDC Putten blijft gelijkspelen, is een zege in de derby tegen Sparta Nijkerk volgens Degenaar een must om nog voor de derde plaats te kunnen gaan.