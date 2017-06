Victoria Boys blijft in vierde klasse na knotsgekke return bij Turkse Kracht

Via Shingo Ito kwam Victoria Boys na 35 minuten spelen op voorsprong bij Turkse Kracht. Toen de Japanner even later naar de grond werd gewerkt en hij een strafschop mee kreeg, leek zijn team weer helemaal terug te zijn in de strijd om een plek in de derde klasse. Henk Slot schoot vanaf elf meter alleen vol op doelman Yakub Ece, die zich ontpopte tot man van de wedstrijd.