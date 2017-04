Victoria Boys verrast vriend en vijand

Zelfs trainer Eric Whittie is verrast over de huidige prestaties van zijn ploeg. ,,Het is onverwacht en onvoorstelbaar." Bij rust ging Victoria Boys, dat vorig seizoen nog in de vijfde klasse voetbalde, al met 0-4 aan de leiding tegen WWNA. ,,In vijf duels hebben we maar één keer een doelpunt tegen gehad", vertelde Whittie. ,,Dat betekent dat het team goed is geïnstalleerd en dat de spelers veel voor elkaar over hebben. Daar zit de kracht van het elftal op dit moment."