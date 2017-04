WSV doet zichzelf tekort

Vlak voor tijd was het Ifé Oduguwa die de gelijkmaker aantekende. ,,Toch overheerst de teleurstelling”, zei de doelpuntenmaker na afloop. ,,Ik scoor dan wel, maar verder hebben we veel te veel grote kansen gemist.” Omdat de koplopers Luctor et Emergo en Schalkhaar ook punten lieten liggen, is de titel nog altijd niet helemaal uit het zicht voor de formatie van trainer Roberto Klomp. De ploeg staat derde in de tweede klasse J.