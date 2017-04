Zwart-Wit’63 ontneemt BAS periode-ambities

Finale lijkt utopie voor Dynamo

12:09 De finale om de landstitel lijkt na zaterdagavond heel ver weg voor Draisma Dynamo. De volleyballers uit Apeldoorn verloren het eerste duel in de halve finales met 3-0 bij Abiant/Lycurgus in Groningen. Zaterdag 22 april is de return in Apeldoorn.