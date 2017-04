ABS en Lettele met een punt tevreden

De burenstrijd verliep in pais en vree. ,,De duels tegen Heeten, die zijn nog net even iets venijniger'', legde de op de fiets gekomen Gerard Huis in 't Veld, preses van Lettele, uit. ,,We komen elkaar overal tegen, maar vandaag was het dorp tegen dorp'', zo had aanvaller Maikel Demmers namens de thuisploeg op net iets meer gehoopt.