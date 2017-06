Fit Overwetering dwingt promotie af

SVBV promoveert ondanks ruim verlies naar de 4e klasse

5 juni Het was in de slotfase nog even billen knijpen voor de bank en supporters van SVBV. Tegenstander EDS was er bijna in geslaagd om een 5-0 nederlaag, die het in het eerste treffen in Barchem had opgelopen, ongedaan te maken. Toen de ploeg uit Ellecom in de 86e minuut van het duel 4-0 maakte was alles en iedereen die de club uit Barchem een warm hart toedroeg verstijfd van de zenuwen. In de achtste minuut van de blessuretijd wist Cas Platerink eindelijk een van de vele kansen te verzilveren en bracht daarmee de 4-1 eindstand op het scorebord en loodste zijn team in veilige haven.