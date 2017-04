Johan van Ommen droomt van een tien bij Deventer

Hij begon in 2001 als hoofdtrainer bij Turkse Kracht, nam vervolgens TKA onder zijn hoede, was oefenmeester bij Diepenveen, Alexandria (2x) en Sallandia en staat nu voor de tweede keer bij Sportclub Deventer aan het roer.

Revelatie ,,Spelers iets meer laten doen dan ze denken dat ze kunnen, daar haal ik mijn drive uit.” Daar lijkt hij dit seizoen wonderwel in te slagen. Waar de zondagvijfdeklasser vorig seizoen wegzakte naar de krochten van het amateurvoetbal, groeide Sportclub dit seizoen uit tot de revelatie in 5G. Koploper, ongeslagen sinds 30 oktober en negen zeges op rij prijken er op het visitekaartje.

Dat leverde hem veel kritische blikken op. ,,‘Johan haalt er altijd zo veel spelers bij’, zeggen ze dan. Maar dat maakt me niets uit. Of mensen me wel of niet mogen, interesseert me niet.”

Daar krijgt hij de tijd voor, zijn contract wordt verlengd. ,,We hebben daarover een mondelinge afspraak, het is nog niet schriftelijk vastgelegd.” Dat kan nog even wachten, maar de tiende zege op rij niet. ,,Zondag spelen we tegen de nummer drie, Raalte. Uit verloren we met 3-1, totaal onverdiend. De druk ligt bij hun. Willen zij volop in de titelstrijd blijven, dan moeten ze wat. Maar dat gaat ze niet lukken, wij gaan winnen.”