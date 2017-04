Overtuigende derbyzege AZC op Vorden

Vanaf het beginsignaal ontspon zich een wedstrijd waarin veel duels werden uitgevochten. Na een gelijk opgaande openingsfase opende de thuisploeg na ruim een kwartier spelen de score. AZC-verdediger Özgür Aksan legde de bal met veel gevoel op het hoofd van teammaat Daan Boonman, die beheerst binnenkopte: 1-0. Twee minuten later was het raak voor de formatie van oefenmeester René Knuiman. Verdediger Peter Frinking schoot een scherp aangesneden vrije trap van Mark te Horst op geweldige wijze binnen: 2-0. Daarmee was de koek nog niet op, want in de 24e minuut viel de 3-0. Een counter uit het boekje werd door uitblinker Remy Havenaar tot doelpunt gepromoveerd.