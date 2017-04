Ruurlo boekt belangrijke zege op concurrent FC Eibergen

De formatie van trainer Wouter Schouten kende een vliegende start. Al na twee minuten was raak. Een ingestudeerde hoekschop werd binnengeschoten door aanvoerder Koen Hoijtonk: 1-0. Eibergen-goalie Marin Juresic kon zich deze treffer aanrekenen, want Hoijtinks houdbare inzet verdween door zijn grabbelende handen in het netje. Na dit doelpunt had Ruurlo een aantal goede mogelijkheden om de score te verdubbelen, maar de eindpass bleek niet nauwkeurig genoeg of schoten misten precisie. Halverwege de wedstrijd kwamen de gasten beter in de wedstrijd, maar de Ruurlo-defensie gaf geen krimp.