Sallandia legt zich neer bij vier ‘strafpunten’

De tuchtcommissie van de KNVB stelde een onderzoek in en heeft Sallandia naast de vier ‘strafpunten’ een boete van 100 euro opgelegd. De wedstrijd tegen SDOL is omgezet in een reglementaire 3-0 zege voor de gasten uit Luttenberg. ,,We leggen ons daarbij neer en gaan niet in beroep”, zegt Sallandia-voorzitter Gertie Bedeker.

Wel heeft Sallandia met succes de duur van de schorsingen aangevochten. De straf van Dave Willemsen is teruggebracht van acht duels naar één wedstrijd en Furkan Altun hoeft slechts vier in plaats van acht wedstrijden te brommen. Daarnaast komen Mitch Regelink en Kadir Suzen er beiden van af met een schorsing van drie partijen, in plaats van vier duels.