Fiddani gaat geluk bij Go Ahead Eagles beproeven

Video Ruim 1100 fans zien Blauw Wit'66 historie schrijven

3 juni Het Holtense Blauw Wit'66 is zaterdagmiddag gepromoveerd. Na de 0-2 overwinning van vorige week op DSV'61 werd er met 1-2 verloren op eigen veld. Daardoor is de ploeg komend seizoen voor het eerst actief in de tweede klasse zaterdag.